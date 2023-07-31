Технологии 31 июля 2023, 03:52 IPhone 14 рекордно подешевел в России Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 подешевел в России на 10 тысяч рублей Freepik

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Цена смартфона iPhone 14 упала в России до 75 тысяч рублей. Информацию об этом опубликовал Hi-Tech Mail.ru.

Речь идет о смартфоне с накопителем 128 гигабайт. Сразу после выпуска россияне могли приобрести телефон за 85 тысяч рублей. Теперь устройство подешевело на 10 тысяч. Вероятно, такой феномен связан с анонсом нового аппарата — iPhone 15.

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Ранее стало известно о супружеской паре в Индии, которая продала своего восьмимесячного ребенка ради покупки iPhone 14. Возлюбленные захотели публиковать разные видео в интернет, но для этого понадобился современный девайс.

Правда вскрылась, когда соседи почувствовали неладное. Ребенок супругов пропал, а родители словно забыли о чаде. При этом у пары появился дорогой сотовый, хотя семья всегда испытывала трудности с деньгами. В итоге полиция задержала мать ребенка, она созналась в преступлении. Глава семейства исчез, когда блюстители порядка обо всем узнали.