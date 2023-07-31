Мир 31 июля 2023, 03:06 Супруги продали своего ребенка ради iPhone 14 Shot: супруги продали восьмимесячного ребенка в Индии ради покупки iPhone 14 Pixabay

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В Индии супруги Гхош продали своего восьмимесячного ребенка, потому что очень хотели купить iPhone 14. Индийцы отправлялись в путешествие по стране и решили снимать Reels для Instagram*, сообщил Telegram-канал Shot.

Супруги хотели снимать красивые короткие видео для социальной сети, но финансовое положение не позволяло купить iPhone 14. Тогда индийцы решили продать своего восьмимесячного ребенка. Тревогу забили соседи, которым поведение пары показалось подозрительным.

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Ребенка не было видно несколько дней, но родители «не проявляли никаких признаков беспокойства». Кроме того, бдительные соседи углядели у супругов новый iPhone, хотя семья постоянно испытывала финансовые трудности.

Правоохранители задержали мать, она созналась в продаже ребенка. Муж подался в бега. Ранее супруги пытались продать свою восьмилетнюю дочь. Матери предъявили обвинения в торговле людьми. Купившую младенца женщину задержали.

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