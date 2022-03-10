Подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment (SIE) — заявило о приостановке поставок в РФ программного обеспечения. Работать перестанет и PlayStation Store.

Компания временно прекратит поставлять все ПО и оборудования в Россию, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление SIE.

«PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — указано в материале.

Решение в подразделении Sony PlayStation приняли на фоне ситуации на Украине.

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров призывал закрыть для российских и белорусских геймеров аккаунты Sony и Microsoft и не принимать от них платежи. Он также заявил, что поклонникам видеоигр из России и Белоруссии необходимо запретить участие в международных турнирах.