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    10 марта 2022, 01:39

    Работу PlayStation Store в России приостановят — СМИ

    CNBC: Sony перестанет привозить в РФ приставки и приостановит работу PlayStation Store

    Александра Ломейко

    Подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment (SIE) — заявило о приостановке поставок в РФ программного обеспечения. Работать перестанет и PlayStation Store.

    Компания временно прекратит поставлять все ПО и оборудования в Россию, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление SIE.

    «PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», — указано в материале.

    Решение в подразделении Sony PlayStation приняли на фоне ситуации на Украине.

    Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров призывал закрыть для российских и белорусских геймеров аккаунты Sony и Microsoft и не принимать от них платежи. Он также заявил, что поклонникам видеоигр из России и Белоруссии необходимо запретить участие в международных турнирах.