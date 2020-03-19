Instagram стал рекомендовать почитать про коронавирус

В ленте Instagram стало появляться объявление о том, что каждый может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Чтобы во всем разобраться, соцсеть предлагает перейти по ссылке на сайт Роспотребнадзора, где есть плакаты, картинки и вся актуальная информация по 2019-nCoV.

Источник фото: Instagram

Исчерпывающая информация на портале ведомства позволит избавиться от белых пятен в представлениях о том, что же сейчас происходит на планете. Потратив несколько минут на чтение, можно передать полезные сведения близким и знакомым. Ведь чем лучше мы знаем своего врага, тем проще его победить.

Ссылка ведет на страницу, где опубликованы телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора, правила профилактики и карта распространения коронавируса в России. Есть и счетчики с актуальными цифрами по количеству заразившихся, выздоровевших и прошедших обследование.

За последние сутки число инфицированных в России увеличилось до 199 человек. 19 марта умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус. Вскрытие показало, что смерть наступила не из-за поражения организма COVID-19. У нее оторвался тромб.