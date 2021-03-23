Instagram официально разрешил торговать в постах в России. Но для продавцов это бесполезно

Соцсеть Instagram запустила в России функцию шопинга, и теперь жители страны могут официально торговать на площадке. Но у тех, кто уже использует соцсеть для «серого» заработка, с запуском бизнес-аккаунта могут возникнуть сложности. Об этом «360» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В России в Instagram около 45 миллионов пользователей ежемесячно публикуют свой контент, примерно 10-20% из них что-то продают или пытаются продавать, поэтому это довольно популярный инструмент для блогеров, отметил эксперт.

«Основная аудитория Instagram — это все-таки девушки, практически 80% аудитории. Девушки привыкли пытаться что-то продавать: одни делают тортики, другие какую-то косметику свою продают, третьи — маечки, футболки, бижутерию и так далее», — рассказал Зыков.

Пока непонятно, как будут работать те, кто занимается «ноготочками» и прочими подобными услугами. Как они смогут размещать такие товары в магазине Instagram, сейчас сказать сложно.

«Основная история заключается в том, что на товары будут накладываться специальные теги, по нажатию на который пользователь будет переходить в магазин, увидит цену и описание товара. Для того, чтобы активировать возможность продажи через Instagram, нужно превратить свой обычный аккаунт в бизнес-аккаунт. Для того, чтобы осуществлять деятельность по продаже, блогерам нужно будет регистрироваться, например, в качестве самозанятого, ИП или юрлица, чтобы соблюдать действующее законодательство РФ, что очень важно. И насколько Instagram это сможет пояснить своим пользователям, тоже большой вопрос, потому что если человек продает какие-то небольшие товары и у него небольшие суммы заработка, то скорее всего, ему будет не очень выгодно регистрироваться в качестве ИП или юрлица. Самозанятым — возможно, но там тоже придется платить процент с каждого заработка», — пояснил Зыков.

Эксперт обратил внимание, что Instagram, как и Facebook, отказывается выполнять ряд российских законов, но при этом запускает в стране какие-то новые бизнес-инструменты. С этой точки зрения сложно сказать, как будет проходить взаимодействие с правоохранительными органами, ведь, теоретически, администрация Instagram должна будет отвечать на запросы налоговой, если она заинтересуется какими-то магазинами.

«Те 20% людей, которые сегодня занимаются продажей каких-либо товаров в Instagram, не думаю, что все они побегут массово открывать товары на этой площадке. Надо помнить, что у нас первый магазин открыла соцсеть „ВКонтакте“, где есть официальный магазин, все владельцы пабликов могут добавить свои товары, указать их цену, они будут попадать на специальную витрину. Там вот девушки, например, не продают брови, ресницы и так далее», — рассказал специалист.

Зыков констатировал, что официально запустить свой магазин в Instagram захотят не более 5% пользователей.