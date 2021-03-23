Россиянам станет доступен Instagram Shopping

У Instagram в России появятся новая функция — Shopping Tags. Теперь через соцсеть станет можно делать покупки. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

С помощью новой опции бизнес может отмечать товары в Stories и публикациях. Продавец может указывать, сколько его продукт стоит. В свою очередь, пользователи соцсети смогут перейти на сайт компании, чтобы посмотреть информацию о товаре и при желании купить его.

Для получения права пользоваться новой функцией, аккаунт должен подать заявку на доступ. В России также появится инструмент «Магазины». Он создает витрину товаров на странице человека или фирмы.

Ранее сообщалось о том, что разработчики тестируют в Instagram функцию покупки товара прямо в соцсети. Пока эта возможность есть у пользователей Соединенных Штатов. К ней уже подключены 23 бренда. В частности, Prada, Zara, H& M, Uniclo, Adidas, Nike.

Для моментальной оплаты товара, человеку необходимо указать свое имя, электронную почту, а также платежную информацию и адрес доставки. Приложение сохранит введенную информацию для последующих заказов.