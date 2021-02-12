Instagram найдет оскорбления в переписке двумя способами

Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбления на расовой и религиозной почве в личных переписках. Для этого имеется несколько способов. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, сообщило радио Sputnik.

Самый простой — обычный поиск по сообщениям: слепки фраз, определенные слова, которые используются при негативной коммуникации. Также враждебные высказывания можно находить с помощью жалоб пользователей. При совпадении первого и второго пунктов аккаунт рекомендуется к удалению.

Оскорбления уже превращаются в проблему, поэтому нужны жесткие меры для снижения «градуса негатива», предположил эксперт.

«Я думаю, что, если Instagram прибегает к таким методам, наверное, количество (оскорблений — прим. ред.) достаточное, чтобы считать это действительно проблемой. Скорее всего, такой хейтинг в основном испытывают звезды», — считает Щельпин.

Также администрация Instagram намерена «образумить» людей, которые пишут со своего аккаунта неприятные вещи. Нужно научить их подумать несколько раз, перед тем как писать подобные сообщения.

Instagram задумался ужесточить правила после того, как несколько футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед» столкнулись с расистскими оскорблениями в соцсетях.