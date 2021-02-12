Instagram начнет навсегда блокировать аккаунты за оскорбления

Социальная сеть Instagram решила покончить с оскорблениями и призывами к ненависти на своей площадке. Теперь за подобные сообщения и комментарии аккаунты заблокируют навсегда. Информация об этом появилась в блоге Instagram.

Команда отметила, что они хотят, чтобы Instagram был местом, где люди могли общаться с людьми и говорить о вещах, которые им нравятся. Однако они понимают, что всегда будут те, кто захочет оскорблять.

«Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили недавний скандал с расистскими оскорблениями в отношении футболистов в Великобритании. Представители добавили, что зачастую оскорбления пишут в личные сообщения, но с ними бороться сложнее, чем с комментариями. Однако это не повод перестать бороться с негативом.

В январе этого года российские пользователи Instagram стали массово получать уведомления о подозрительных попытках входа. Чтобы защитить аккаунт, компания предлагает пользователям настроить двухфакторную аутентификацию. Эта функция позволяет отслеживать доступ к странице в соцсети.