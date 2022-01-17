Инсайдеры узнали о весенних новинках Apple. Фанатов ждут новый iPhone SE и iPad Air

Американская компания Apple на весенней презентации представит пользователям новый iPad Air пятого поколения и третью версию бюджетного iPhone SE. Об этом сообщило издание Mac Otakara со ссылкой на источники в Китае.

Инсайдеры сообщили, что дизайн нового iPhone SE не изменится, но гаджет получит новый чип A15 Bionic, 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру и поддержку сетей 5G.

Вместе с новым iPhone компания также представит новый iPad Air пятого поколения. Внешне дизайн корпуса останется прежним и окажется схож с iPad mini шестого поколения. Но при этом он получит мощную начинку в виде чипа A15 Bionic, сверхширокоугольную фронтальную камеру, двойную камеру на задней панели, светодиодную вспышку и поддержку сетей 5G.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман анонсировал, что вслед за обновленной линейкой iPhone SE осенью Apple представит iPhone 14, а также новые варианты умных часов Apple Watch.

Кроме того, ожидается, что компания впервые представит стационарные компьютеры iMac на базе собственных чипов M1 Pro и M1 Max. Пока их получили только ноутбуки MacBook Pro, представленные в прошлом году.