Компания Apple в 2021 году представила очень скромный набор новых гаджетов. Но в этом году поклонникам яблочной техники повезет сильнее. Ожидается, что фирма представит версию iPhone SE с поддержкой 5G, а также три версии Apple Watch. Об этом в своей колонке написал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Журналист отметил, что его источники рассказали о новых разработках стационарных компьютеров iMac на базе чипов M1 Pro и M1 Max. Пока их получили только ноутбуки MacBook Pro, представленные в прошлом году.

По прогнозу Гурмана, на презентации Apple представит новые новый Mac mini и iMac Pro с большим экраном. Кроме того, на предстоящей выставке WWDC 2022, которая пройдет в июне, компания объявит о полном переходе на собственные чипы, отказавшись от продукции Intel.

«Что касается телефонов и часов. В первой половине года ждем версию iPhone SE с поддержкой связи 5G, а осенью обновленную линейку iPhone 14», — написал журналист.

По его информации, бюджетный смартфон SE будет выполнен в дизайне iPhone 8. Скорее всего, его оснастят новым процессором A15 — сейчас его используют в последней модели iPhone 13.

Гурман добавил, что сейчас в разработке находятся три Apple Watch: новые SE, восьмая серия и специальная, защищенная версия, предназначенная для любителей экстремальных видов спорта.

Настоящим праздником и подарком журналист назвал возможный анонс от Apple первой гарнитуры виртуальной реальности с некоторыми функциями дополненной реальности. Возможно, что этот гаджет представят в июне на WWDC 2022.