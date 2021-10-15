Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что иностранные интернет-площадки не станут исполнять новые требования российского законодательства. По мнению эксперта, введение дополнительных требований негативно скажется на отечественных интернет-ресурсах.

Владимир Зыков рассказал, что прежде чем вводить новые требования для иностранных интернет-площадок, нужно обязать их соблюдать требования, введенные ранее.

«В первую очередь нужно заставить иностранные площадки исполнять предыдущие требования российских законов. Это удаление противоправного контента, отладить нормальную систему модерации в России, потому что в рекламу у них попадает фейковая и мошенническая реклама. С этим они не борются», — заметил Владимир Зыков.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на угрозы блокировки и введение штрафов, иностранные компании не торопятся привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством.

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей, чтобы контролировать, как они соблюдают требования российского законодательства.