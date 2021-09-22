Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей, чтобы контролировать, как они соблюдают требования российского законодательства. В перечень уже вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел», — сказано в сообщении на сайте.

В Роскомнадзоре уточнили, что документ обязывает интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. кроме того, они должны сообщать пользователям о том, что их контент ограничен, а также принимать меры, которые предписывает Роскомнадзор. В ведомстве уточнили, что в компании уже направили уведомления.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о больших соцсетях. В их числе оказались площадки, трафик которых начинался от 500 тысяч пользователей за сутки. Каждая такая соцсеть должна соблюдать ряд требований: создать в России свое представительство, модерировать контент и блокировать противоправную информацию.

Речь идет про разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другие данные. Кроме того, соцсети должны ввести реестр жалоб пользователей — его необходимо предоставлять в контролирующие органы по требованию. Закон начал действовать с 1 февраля 2021 года.