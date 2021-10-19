Имени Моргенштерна и Инстасамки. Российские школы начали переименовывать на картах Gооglе ради челленджа в TikTok

Школьники в России начали массово переименовывать свои учебные заведения на картах Google в честь знаменитостей и героев интернет-мемов. Волна охватила школы Петербурга, Казани, Тюмени, Белгорода, Екатеринбурга и других городов, написал TJournal.

В Санкт-Петербурге на картах теперь можно обнаружить «Детскую школу Моргенштерна». А в Томске появилась «Школа № 47 имени Барби», а в Москве — «школа 405 имени Инстасамки». Часто встречаются школы, переименованные в честь мишки из игры «Пять ночей с Фредди», который в прошлом месяце стал мемом.

В Екатеринбурге школу № 22 окрестили «имени Вермахта», а лицей № 130 назвали именем американского террориста Теодора Качинского, известного рассылкой бомб по почте.

Модераторы Google меняют часть названий школ обратно, но пользователи все равно продолжают их переименовывать.

Такое развлечение придумали в TikTok, где уже можно найти несколько инструкций о том, как менять названия локаций на картах. Ролики набрали десятки тысяч просмотров.

В конце 2018 года школьники в России уже переименовывали учебные заведения на картах, только тогда их называли в честь бразильского стриптизера Рикардо Милоса, ставшего мемом в Сети.

Между тем зятя из роликов про пиво в TikTok начали разыскивать по подозрению в кражах и убийстве.