Зятя из ТikТоk-мема про пиво начали разыскивать по подозрению в кражах и убийстве

Зятя из популярных роликов в TikTok про пиво Алексея Щетинина разыскивает полиция. Мужчину подозревают в кражах и убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Щетинин известен по блогу своей жены и тещи. Благодаря этому в лицо его знают миллионы россиян. Ролик про пиво с его участием разошелся на мемы.

«В рамках расследования уголовного дела об убийстве жителя станицы Ахтанизовской в декабре 2020 года и в разбойном нападении на него, применении насилия, опасного для жизни сотрудников полиции в Анапе, в федеральный розыск объявлен 44-летний житель Темрюкского района», — сказано в сообщении.

Источник фото: соцсети

По данным полицейских, последнее преступление он совершил 24 сентября, украв из чужого дома деньги и ценные вещи на 140 тысяч рублей. В ориентировках сказано, что мужчина может быть опасен, так как при нем, скорее всего, есть огнестрельное оружие.

В полиции призвали всех, кто знает, где Щетинин может находиться, позвонить по телефону: 8 8612 59-50-45 либо 02.