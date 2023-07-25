Технологии 25 июля 2023, 11:20 Илон Маск раскрыл новое название постов в Twitter Илон Маск: посты в Twitter будут называться «иксами» после ребрендинга соцсети Pxhere

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Посты в Twitter сменят название после ребрендинга соцсети и ее переименования в X. Об этом сообщил в своем аккаунте владелец компании Илон Маск.

Один из пользователей спросил у бизнесмена, как теперь будут называться твиты. Макс ответил, что посты в соцсети начнут называть X’s — «иксами» в русскоязычном варианте.

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Миллиардер также пояснил, что купил Twitter, чтобы обеспечить свободу слова и ускорить создание «приложения для всего» под названием X.

«Это не просто переименование компании», — подчеркнул американский предприниматель.

Старое название соцсети образовали от английского to tweet — «чирикать». По словам Маска, это имело смысл, когда в Twitter просто обменивались короткими сообщениями, напоминающими щебет птиц. Теперь же на площадке можно публиковать практически все, в том числе многочасовые видео, отметил бизнесмен.

Владелец компании добавил, что в ближайшие месяцы в приложении появятся комплексные коммуникации и инструмент, чтобы «держать финансы под рукой». В новом контексте у названия Twitter нет смысла, подытожил миллиардер.

Маск столкнулся с волной критики после ребрендинга соцсети. Предприниматель пообещал, что новый логотип площадки будут дорабатывать.