Мир 24 июля 2023, 17:23 Илон Маск пообещал доработать новый логотип Twitter Владелец Twitter Илон Маск заявил, что новый логотип соцсети еще будут дорабатывать РИА «Новости»

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Измененный логотип Twitter будут дорабатывать, заявил владелец соцсети Илон Маск. Американский бизнесмен столкнулся с волной критики после того, как устроил ребрендинг, сообщило издание Business Insider.

Ряд пользователей раскритиковал Илона Маска после того, как он изменил логотип Twitter.

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«Возможны изменения позже, конечно, [логотип] будет дорабатываться», — отреагировал предприниматель.

Журналисты добавили, что в Сети начали высмеивать решение Маска при помощи мемов. Некоторые пользователи решили отказаться от использования платформы.

Илон Маск представил новый дизайн социальной сети. Бизнесмен решил отказаться от символа Twitter — синей птицы: вместо нее он презентовал букву Х на черном фоне. Предприниматель приобрел компанию в октябре прошлого года — он заплатил за нее около 44 миллиардов долларов.

По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, ребрендинг Twitter способен вызвать волну протестов среди пользователей. В этом случае Маску придется идти на компромисс, отметил эксперт.