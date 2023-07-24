24 июля 2023, 17:23
Илон Маск пообещал доработать новый логотип Twitter
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что новый логотип соцсети еще будут дорабатывать
Измененный логотип Twitter будут дорабатывать, заявил владелец соцсети Илон Маск. Американский бизнесмен столкнулся с волной критики после того, как устроил ребрендинг, сообщило издание Business Insider.
Ряд пользователей раскритиковал Илона Маска после того, как он изменил логотип Twitter.
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«Возможны изменения позже, конечно, [логотип] будет дорабатываться», — отреагировал предприниматель.
Журналисты добавили, что в Сети начали высмеивать решение Маска при помощи мемов. Некоторые пользователи решили отказаться от использования платформы.
Илон Маск представил новый дизайн социальной сети. Бизнесмен решил отказаться от символа Twitter — синей птицы: вместо нее он презентовал букву Х на черном фоне. Предприниматель приобрел компанию в октябре прошлого года — он заплатил за нее около 44 миллиардов долларов.
По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, ребрендинг Twitter способен вызвать волну протестов среди пользователей. В этом случае Маску придется идти на компромисс, отметил эксперт.
Соцсети
Илон Маск
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