Илон Маск откатил бета-версию Full Self-Driving из-за проблем с программным обеспечением

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что его компании придется временно отозвать последнюю бета-версию программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) менее чем через день после ее выпуска. Новость раскритиковали регулирующие органы, в принципе поставившие под сомнение безопасность обеспечения FSD после нескольких сбоев.

Маск написал в Twitter, что ничего другого от бета-версии и не следовало ожидать. Невозможно проверить все конфигурации в лабораторных условиях.

Издание ТechСrunch отметило, что несмотря на свое название, ПО не дает автомобилям Tesla автономных возможностей. Как максимум, это продвинутая система помощи водителю, но он все еще должен полностью погрузиться в вождение. FSD даже может принести вред — когда она включена, автолюбители становятся, как правило, менее внимательными.

Макс уточнил, что внутренний отдел контроля качества обнаружил некоторые неполадки при поворотах налево на светофоре. Дефект, скорее всего, исправят через сутки. Маск еще не сообщил о возможной дате выхода следующей версии FSD.

Видео, опубликованные бета-пользователями программного обеспечения 10.3, показывают несколько предупреждений о прямом столкновении несмотря на то, что непосредственной опасности нет. Некоторые автомобили даже автоматически тормозили без причины. Тестеры также пожаловались на отключившуюся опцию автопилота и проблемы с круиз-контролем.

В начале сентября американская компания Tesla сообщила о росте продаж в третьем квартале 2021 года до 241,3 тысячи автомобилей. За аналогичный период прошлого года удалось реализовать 140 тысяч электрокаров.