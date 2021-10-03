Tesla заявила о росте продаж своих электромобилей в мире

Американская компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей, заявила о росте продаж в третьем квартале 2021 года. За три прошедшие три месяца корпорация продала 241 300 автомобилей по всему миру, сообщило агентство Associated Press.

При этом в третьем квартале 2020 года Tesla смогла продать 140 тысяч электрокаров. Достичь роста продаж удалось, хотя в компании ощущали нехватку компьютерные чипов.

С начала года концерн продал уже 627 300 автомобилей, в прошлом году за тот же период обладателями электрических машин стали 499 550 покупателей.

По мнению аналитиков, в следующем году автоконцерн может реализовать около 900 тысяч машин. Из-за возможной нехватки чипов цифра может быть скорректирована в районе 40 тысяч автомобилей.

Самыми продаваемыми Tesla в 2021 году стали седан Model 3 и внедорожник Y.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Его состояние превысило отметку в 200 миллиардов долларов.