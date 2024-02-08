Технологии 08 февраля 2024, 20:57 ИИ «Жириновский» назвал интервью Путина Карлсону «похоронами глобальной лжи» ИИ «Жириновский» описал картину с лидерами Запада после интервью Путина Freepik

Читать 360tv в

Искусственный интеллект «Жириновский» описал картину с лидерами Запада после интервью, которое президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону. ИИ назвал его «похоронами глобальной лжи», сообщило РИА «Новости».

В свойственной Владимиру Жириновскому манере ИИ описал сюжет картины, где западные лидеры посмотрели интервью с российским президентом.

Реклама

«Они стоят… опустив головы, и смотрят на мокрое место, которое осталось от всех их лицемерных обвинений и обещаний! Это похороны глобальной лжи, которая растворилась и исчезла бесследно!» — сообщил ИИ «Жириновский».

Искусственный интеллект заявил, что над «этими жалкими неудачниками и политическими аферистами нависают грозовые тучи», из которых выходит русский медведь, «добрый и ядерный».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что интервью Такера Карлсона появится на официальном сайте Кремля 9 февраля. На сайте разместят видео беседы, а также транскрипт на русском и английском языках.