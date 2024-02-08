Общество 08 февраля 2024, 13:56 Песков рассказал, когда Кремль опубликует интервью Путина Карлсону Песков: интервью Путина Карлсону появится на сайте Кремля утром 9 февраля РИА «Новости»

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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля 9 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Точное время публикации станет известно позже. На сайте разместят видео беседы, а таже транскрипт на русском и английском языках, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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«Оно (интервью — прим. ред.) будет утром в пятницу, точное время мы еще уточним», — сказал Песков.

Интервью президента России с американским журналистом выйдет на сайте Кремля уже после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона. Сам представитель СМИ сообщал, что запись беседы появится 9 февраля в 02:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что визит Карлсона в Москву и его интервью с Путиным вызвали зашкаливающий резонанс в Соединенных Штатах и России. Беседу будут анализировать не один день, добавил Песков.