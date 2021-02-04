В Telegram появился бот, способный подменять номера и изменять голос

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и тот номер, который этот абонент должен увидеть, рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Пользователю не нужно выходить из Telegram совершая звонок, отмечает эксперт. Это открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему. Устанавливать специальные приложения для этого не требуется, в отличии от других сервисов звонков с подменой номера. Также, по словам эксперта, не нужны и настройки телефонии по интернет-протоколу (IP). В Telegram уже встроена IP-телефония.

При такой схеме опасность заключается в том, что звонящий может выдать себя за родственника, друга или работодателя жертвы с целью вымогательства, считает заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев.

Но, как уточнил Дрозд, чаще всего, используя подмену номера, злоумышленники представляются службой безопасности банка и пытаются в разговоре уговорить жертву перевести деньги на счет мошенника.

По мнению экспертов, появление нового сервиса рискует спровоцировать рост числа телефонных мошенничеств. Но, с другой стороны, он может оказаться полезен и в поимке злоумышленников. Это станет возможным, если создатели бота начнут сотрудничать с правоохранителями.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что две самые популярные операционные системы для гаджетов, Android и IOS, имеют большие отличия. Одно из них — степень открытости систем. Так, IOS является более защищенной и неприкосновенной. У системы Apple нет неофициальных прошивок. Android наоборот позволяет создавать «самодельные» обновления, при установке которых уязвимость телефона повышается.