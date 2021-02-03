Специалист объяснил, на каких гаджетах опасно хранить личные данные

По словам эксперта, две самые популярные операционные системы для гаджетов, Android и IOS, имеют большие отличия. Одно из них — степень открытости систем.

«Android — это такая открытая система, и больше всего вирусов распространяется на Android», — подчеркнул Вакулин.

IOS является более защищенной и неприкосновенной. У системы Apple нет неофициальных прошивок. Android наоборот позволяет создавать «самодельные» обновления, при установке которых уязвимость телефона повышается.

Неофициальную прошивку на такие устройства можно без труда найти в различных видах. Нередко злоумышленники намеренно закладывают в нее механизм, позволяющий им получать нужные данные. Официальные обновления можно определить по их показу в системе Android.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил, что нельзя давать в руки незнакомцам свой телефон. Мошенники могут получить доступ к сообщениям от банка.