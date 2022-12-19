19 декабря 2022, 10:05
Huawei закроет технологическое подразделение в России
«Коммерсант»: компания Huawei закроет в РФ подразделение Enterprise Business Group
Китайская компания Huawei ликвидирует в России технологическое подразделение Enterprise Business Group, отвечающее за разработку решений в сфере информационно-коммуникационных технологий для крупных организаций. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
Всего в этой отрасли в России работают примерно две тысячи человек. Компания предложила им уволиться или переехать на работу в страны СНГ.
Реклама
«Большая часть работников уходит из подразделения, однако офис продолжит функционировать. Компания вернется на отечественный рынок в случае завершения боевых действий на Украине», — сказано в сообщении.
Реклама
При этом Huawei продолжает поддержку в России мобильных сервисов AppGallery, бизнеса продаж мобильной электроники и центров разработок.
В августе китайский производитель ликвидировал свой российский маркетплейс Vmall. Huawei перестал сотрудничать более чем с половиной российских внештатных работников после начала специальной операции.
Также сообщалось, что московский офис Huawei с 1 февраля 2023 года предложили взять в аренду. Это может свидетельствовать о полном прекращении работы компании на территории России.
Huawei
Бизнес
Реклама
Реклама