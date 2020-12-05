Эксперт рассказал, как телефоны Applе следят за человеком

Современные смартфоны с каждым годом становятся все совершеннее. В них встраивают сенсоры, камеры, микрофоны, гироскопы, которые способны распознать владельца гаджета. Об этом рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По словам эксперта, все эти системы способны распознать человека поблизости с телефоном. Благодаря им смартфоны понимают, когда их держат в руках, а когда человек отдыхает.

Как отметил Мясоедов, телефоны Apple смотрят за поведением пользователя с помощью встроенных датчиков. Используя эти данные, гаджет в течение дня выдает разные рекомендации и рекламу.

«Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи», — передает агентство «Прайм» слова эксперта.

Мясоедов обратил внимание, что некоторые смартфоны могут оповещать владельца о слежке с помощью специальных индикаторов, но такие есть далеко не у всех моделей. К тому же, это может еще зависеть от лицензионного соглашения, которое подписывают, включая новый телефон.