Хакеры заявили о взломе QIWI

Группировка хакеров NB65 заявила о взломе российской компании QIWI. Эта компании предоставляет популярные платежные и финансовые сервисы в России и странах СНГ, отметил «Ридус».

О взломе хакеры группировки объявили в Twitter. По их словам, они получили данные о 12,5 миллионах кредиток и 30 миллионов записей о платежах в системе. Злоумышленники, согласно сообщению, выкрали порядка 10,5 терабайт информации.

Хакеры пообещали каждый день публиковать по миллиону строк из похищенных баз данных в том случае, если руководство QIWI в течение трех дней не выйдет с хакерами на связь.

При этом, как отмечается, днем ранее Qiwi разместила финансовые результаты за прошлый год. Из них следует, что чистая прибыль компании за указанный период составила 17 536 миллионов рублей.

В середине апреля в ГК «Информзащита» и в других IT-компаниях предупредили о набирающей популярность фишинговой атаке «браузер в браузере» (browser-in-the-browser, BitB). При ней создается полностью поддельное окно браузера, включая значки доверия.