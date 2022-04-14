Атака «браузер в браузере» стала популярна среди кибермошенников

Фишинговая атака «браузер в браузере» (browser-in-the-browser, BitB) набирает популярность в последние недели. При ней создается полностью поддельное окно браузера, включая значки доверия, предупредили в ГК «Информзащита» и в других IT-компаниях.

Угрозам подвержены все, кто пользуется Google, Microsoft, Apple или Linux.

Суть новой ловушки, как сообщила газета «Известия» очень проста. Пользователь, не заметив различий окон для авторизации, может оставить свои учетные данные злоумышленникам. В случае с интернет-рекламой такой вид атаки, как отметили эксперты, открывает новые возможности для злоумышленников.

Сейчас Минцифры работает над новой антифишинговой системой с широким набором функций: от поиска таких сайтов, включая возможности автоматизированной обработки информации, до подсистемы личных кабинетов по обмену данными о фишинговых сайтах.

Утечка персональных данных россиян может произойти из-за атак иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации в мире. Эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов предложил обратить особое внимание на ситуацию, при которой достоянием хакеров могли стать пароли от почтовой системы. В этом случае лучшим решением будет смена пароля. Если «утекли» данные о банковских картах, нужно незамедлительно обратиться в свою финансовую организацию.