Технологии 15 марта 2023, 06:33 Хакеры слили карту, сюжет и другие детали игры S.T.A.L.K.E.R. 2 Хакеры выложили в «ВКонтакте» 17 Гб данных, украденных у разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 РИА «Новости»

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Компьютеры разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl взломали и украли почти 17 Гб данных, в том числе карту игрового поля и сюжет. Хакеры опубликовали добычу в группе «Вестник „Того Самого Сталкера““ в соцсети „ВКонтакте“.

Администраторы сообщества рассказали, что в архивы объемом почти 17 Гб попали карта игрового мира, описание сюжетных предметов и сцен, дизайн-документы, артбуки, концепты, сюжет игры, в том числе информация о появлении и гибели ключевых персонажей, и другие детали. Благодаря украденным данным поклонники игры доказали, что разработчики взяли за основу наработки 2011 года из отмененный S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Взлом анонсировали 13 марта. Хакеры потребовали от компании GSC Game World изменить политику относительно России и Белоруссии, в том числе возобновить продвижение в этих странах, и вернуть русскую локализацию. Разработчики отказались, и после этого слив запланировали на 15 марта.

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