Общество 12 марта 2023, 01:29 Российские хакеры выдвинули ультиматум разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 Хакеры из России потребовали у создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 извиниться перед россиянами YouTube

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Хакеры, предположительно, из России пригрозили разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовать большое количество материалов об игре, которая должна выйти в этом году. Чтобы этого не произошло, создатели шутера должны извиниться перед российскими и белорусскими игроками. Ультиматум опубликовали в группе «Вестник „Того самого Сталкера“» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы предлагаем GSC Game World одуматься, переосмыслить свое отношение к игрокам из Белоруссии и России, извиниться за недостойное отношение к простым игрокам из этих стран», — говорится в сообщении.

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Также хакеры требуют вернуть русскую локализацию игры, то есть перевод на русский язык.

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Они заявили, что обладают огромных количеством материала по S.T.A.L.K.E.R. 2. Если до 15 марта их требования не будут выполнены, то в Сеть попадут сюжет игры, концепт-арты, глобальные карты и многое другое. По их утверждениям, объемы информации исчисляются десятками гигабайт.

В подтверждение достоверности этому, хакеры уже выложили часть материалов.

Студия GSC Game World в прошлом году отменила выпуск игры в России, а также убрала озвучку на русском языке.