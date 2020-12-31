Хакеры получили доступ к исходному коду Microsoft

Хакеры получили доступ к «небольшому количеству» внутренних учетных записей, одна из них «использовалась для просмотра исходного кода в нескольких репозиториях [хранилищах] исходного кода», рассказали в Microsoft.

Представитель корпорации отказался уточнить, исходный код какого продукта удалось просмотреть злоумышленникам. Получение доступа к такому коду могло бы дать хакерам ценную информацию об уязвимости программ, отметил Bloomberg.

Microsoft заявила, что ее философия безопасности предполагает, что исходный код может быть просмотрен, и что защита от угроз учитывает этот фактор. По данным компании, доступа к услугам или данным пользователей хакеры не получили.

Целью масштабной кибератаки стали клиенты фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди которых были многие правительственные учреждения США. Хакерам удалось встроить троян в обновление программы.

Американские власти считают, что за взломом стояла Россия. В Москве причастность к атаке отвергают.