Во время масштабной кибератаки на США, которую приписывают России, хакеры смогли получить важные сведения у американского бизнеса и правительства. Вашингтон примет ответные меры, когда найдет виновных и узнает масштаб ущерба.

Об этом заявил избранный президент США Джозеф Байден. Его слова процитировал ТАСС.

Американский лидер отметил, что атака была тщательно спланирована.

«Тем, кто осуществил атаку, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — подчеркнул Байден.

Избранный президент США уверен, что хакеры «похитили важную информацию у нашего [американского] технологического сектора, у частного бизнеса и у правительственных ведомств США».

Байден подчеркнул, что администрация действующего президента Дональда Трампа должна объявить о том, что стоит за такой масштабной атакой. По мнению Байдена, она не смогла «сделать кибербезопасность своим приоритетом», потому что приняла решение уволить или понизить в должности киберкоординаторов в Белом доме и в Госдепартаменте. В качестве примера Байден назвал главу Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса, которого уволил Дональд Трамп.

Демократ подчеркнул, что американцы заслуживают объяснения таких действий — ясного и публичного выступления, которое ответит, кто стоит за атакой и несет за нее ответственность. Кроме того, власть должна принять действенные меры, которые позволят привлечь виновных к ответственности.

Байден считает, что предварительные признаки, которые назвали госсекретарь Майкл Помпео и министр юстиции Уильям Барр, говорят, что ответственность за взлом несет Россия. Но Байден подчеркнул, что администрация Трампа должна официально установить конкретных людей, которые к этому причастны — ведь он до сих пор несет ответственность за кибербезопасность США.

При этом Байден заявил, что Вашингтон обязательно примет меры в ответ на кибератаку.

«Я думаю, что, когда я узнаю, каковы масштабы ущерба, и кто официально несет ответственность [за кибератаку], они могут быть уверены, что мы дадим ответ. И, возможно, мы ответим аналогичным образом. Есть много возможностей, которые я сейчас не буду обсуждать», — отметил он.