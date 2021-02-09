GTA V достигла рекорда по продажам спустя 7 лет после выхода

Игра Grand Theft Auto V почти достигла рекордного показателя по продажам в 2020 году. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что больше продаж, чем в 2020 году, было только в год выхода игры — в 2013.

«Сейчас Grand Theft Auto V продано 140 миллионов копий», — уточняется в отчете.

Глава компании Штраус Зельник добавил также, что в прошлом году играли в GTA Online больше, чем во все предыдущие годы. Он считает, что это связано с самоизоляцией.

«Заглядывая в будущее, мы помним о том, как попутный ветер со стороны потребителей, укрывающихся дома, будет продолжать влиять на наши результаты», — рассказал он.

Ранее польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt стала жертвой хакерской атаки. Киберпреступники могли получить доступ к исходному коду нескольких релизов компании, в том числе Cyberpunk 2077 и «Ведьмак-3». Компания уведомила о хакерской атаке на сервера, опубликовав официальный пресс-релиз на странице в Twitter. К посту прикреплено сообщение, которое оставили хакеры, пригрозившие, что если с ними не свяжутся в течение 48 часов, то исходные коды будут слиты в Сеть.