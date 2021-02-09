Хакеры напали на создателей игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077

Польская компания — разработчик компьютерных игр CD Projekt стала жертвой хакерской атаки. Киберпреступники могли получить доступ к исходному коду нескольких релизов компании, в том числе Cyberpunk 2077 и «Ведьмак-3».

Компания уведомила о хакерской атаке на сервера, опубликовав официальный пресс-релиз на странице в Twitter. К посту прикреплено сообщение, которое оставили хакеры, пригрозившие, что если с ними не свяжутся в течение 48 часов, то исходные коды будут слиты в Сеть. Злоумышленники заявили, что готовы распространить документацию, которая оказалась в их распоряжении, среди журналистов, что может серьезно ударить по репутации компании, согласно сообщению.

В CD Projekt сообщили, что хакеры могли получить доступ в том числе к финансовым документам, однако в компании заверили, что пользовательские данные атака не затронула. Некоторые носители были зашифрованы, но сохранились резервные копии, компания уже занимается восстановлением.

Сооснователь CD Projekt RED Марчин Ивински ранее анонсировал выход игры Cyberpunk 2077 на новейших консолях PlayStation 5 и Xbox Series S.