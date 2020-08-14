Европейская антимонопольная комиссия начала расследование против Apple. Целый ряд разработчиков обвиняет компанию в антиконкурентной комиссионной политике. Но альтернатив у разработчиков немного.

Epic Games подала жалобу на Apple в июне, после того, как из AppStore была удалена игра Fortnite. Платформа уличила разработчиков в том, что они ввели внутриигровые платежи, которые оплачивались в обход системы Apple Pay. Таким образом не уплачивался комиссионный сбор, который составляет 30%. Примечательно, что ровно по той же причине игра была удалена из Google Play.

При этом у Epic Games есть собственный онлайн-магазин игр, который отличается невысоким комиссионным сбором — примерно 7%. С одной стороны, это принципиальная позиция исполнительного директора Тима Суини, с другой, как отметил IT-эксперт Вячеслав Макаров в разговоре с «360», Epic Games является разработчиком широко использующегося игрового движка Unreal Engine, имеет часть комиссии с него, поэтому находится немного в другом, особом положении на рынке.

Все равны, но кто-то равнее

Однако это уже далеко не первая жалоба в антиконкурентной политике Apple. И дело не только в размерах комиссии, но и в двойных стандартах. В прошлом году в антимонопольную комиссию пожаловались разработчики музыкального сервиса Spotify. Они указали на то, что из-за непомерно высоких комиссионных сборов вынуждены существенно завышать цены на подписку, тогда как их прямой конкурент, Apple Music, никакие сборы не платит и, таким образом, находится в выигрышном положении.

То же самое заявляли и представители японской компании Rakuten, которой принадлежит Kobo — приложение для скачивания электронных книг. С их продажи Kobo платит 30%, а их конкурент, Apple Books, — нет.

В нечестной игре Apple обвинила и компания, производящая Bluetooth-маячки Tile. По их словам, американская фирма намеренно затрудняет использование их приложения на iPhone, при этом продвигая свой аналог — AirTag.

На все обвинения Apple отвечает примерно следующее: мол, компания предоставляет платформу для приложений с огромной клиентской базой, гарантирует качественное продвижение и безопасность, а потому разработчики должны тоже приносить выгоду Apple.

Отсутствие реальных конкурентов

Действительно ли комиссионный сбор 30% неоправданно высок или разработчики просто хотят «легкой наживы», «360» узнал у российских IT-экспертов.

Вячеслав Макаров, генеральный секретарь Партии прямой демократии, заявил, что этот рынок нельзя назвать свободным, и тут скорее все подчинено индустриальным стандартам. Да, у магазина Epic Games размер комиссии существенно ниже, но он представляет собой исключение из правил. Остальные же платформы — например, Google Play или игровая платформа Steam — взимают с разработчиков те же 30%.

С другой стороны, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что 30% — неоправданно высокий сбор на сегодняшний день.

По его словам, для того, чтобы собирать такую комиссию, платформа должна предоставлять какую-то реальную выгоду разработчикам. Например, тот же Steam, хоть и берет 30%, но предоставляет приложениям полный доступ к платформе, позволяет создавать сообщества вокруг игр, создавать дополнительные уровни. То есть платформа берет на себя довольно большую часть работы, которую разработчик сделать не смог. Чего нельзя сказать про Apple — они только на словах гарантируют качество и безопасность, но так ли это на самом деле? И это еще не говоря о двойных стандартах, которые делают комиссионный сбор настоящим оружием монополиста.

Кроме того, как заметил Вячеслав Макаров, Apple уже является монополистом, поскольку никакого другого магазина, продающего свои продукты на платформе Apple, существовать не может. Это запрещено правилами и невозможно технологически без взлома программного обеспечения телефона. Тот же Google, в отличие от Apple, допускает установку альтернативных магазинов, и такие магазины существуют.

Но и у Google конкуренции не так много. Да, собственная платформа есть у Android, у производителей смартфонов — Samsung и Huawei, а также у некоторых операторов связи. В США, Китае, Индии, Японии есть платформа Amazon. В России свой магазин приложении есть у «Яндекса». Но если эти системы не встроены в смартфон, то дотянуться до аудитории через них значительно сложнее. Да и к тому же нельзя сказать, что у этих магазинов условия принципиально лучше.

У AppStore конкурентов нет, а у Google единственный реальный конкурент — это китайские магазины. И то только потому, что в Китае Google Play нет, каждый производитель имеет собственный магазин приложений Карен Казарян ведущий аналитик РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), главный редактор журнала «Интернет в цифрах».

Все эти факторы позволяют Apple действовать с позиции силы, разработчикам же ничего не остается, кроме как принимать правила игры. Поэтому и Google даже не пытается создать конкурентное преимущество, понизив размер комиссии. По словам Макарова, есть даже некоторые признаки картельного сговора, хотя доказать напрямую, что существует некий пакт между Apple и Google, невозможно.

По американским законам договор двух конкурентных компаний о единой тарифной политике — это уголовное преступление. Но тут даже договор не нужен — все равно у пользователей продукции Apple никаких других вариантов, кроме AppStore, нет.

Будет ли конец монополии Apple?

Предсказать, чем кончатся бесконечные тяжбы Apple с разработчиками, сложно. Как отметил Казарян, в Европе антимонопольное законодательство строже, чем в США, да и у компании в Евросоюзе нет доминирующего положения. Поэтому Epic Games некоторые шансы на победу в суде имеет.

Но другой вопрос, как это скажется на компании, ведь в США Apple обладает серьезной автономностью, да и американские суды исторически относятся к таким вещам более спокойно.

Текущая политика США нацелена на то, чтобы считать компании Apple, Google и Facebook крупными монополиями на рынке, однако, останется ли эта политика в случае смены президенты США на ближайших выборах, мы не знаем. Вячеслав Макаров генеральный секретарь Партии прямой демократии.

Так что теоретически в ближайшем будущем ситуация может поменяться, тем более что вопрос антимонопольных процессов и отношений интернет-гигантов сейчас стоит на политической повестке. Однако в таком случае речь идет об изменении целой индустрии интернет-платформ, а это процесс, который может занять не один год.