Технологии 04 апреля 2024, 22:49 Google выпустит платный поисковик с ИИ-алгоритмами FT: Google может ввести плату за использование поиска с ИИ-технологиями РИА «Новости»

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Корпорация Google думает над введением платы за возможность использовать новые премиальные функции своей системы. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылками на источники.

По данным журналистов, речь идет о внедрении ИИ-ассистента Gemini. Это фирменный чат-бот Google, его могут интегрировать в поисковик.

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Технологию для введения новых функций уже разрабатывают, но в компании еще не приняли решение об их платном запуске. Как отметили в издании, высокотехнологичный поиск предоставит более подробные ответы на вводимые запросы.

Поиск с функциями искусственного интеллекта Google начал тестировать еще в марте прошлого года. Сейчас он доступен для пользователей с подпиской Google One.

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