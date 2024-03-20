Мир 20 марта 2024, 09:07 Отключения смартфонов Apple и Google в России обернется репутационным ущербом Роскачество: если Apple и Google отключат смартфоны в России, то понесут ущерб FrankHoermann/SVEN SIMON, via ww/globallookpress

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Корпорации Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — объяснил он.

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Если Apple заблокирует устройства, то пользователи потеряют все данные. Владельцы Android смогут восстановить информацию, но само устройство вернуть к жизни будет сложно и дорого. Кузьменко считает, что корпорации все же не пойдут на такой шаг — они рискуют столкнутся с крупным скандалом.

«Это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — сказал Кузьменко.

Ранее стало известно, что российские разработчики планируют создать альтернативный App Store магазин приложений для операционной системы iOS. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что Apple заблокировала некоторые банковские приложения для iPhone, потому что iOS — это закрытая операционная система, и устанавливать программы можно только через нее.