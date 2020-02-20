Google сделал новую версию Android для своих смартфонов

Обладатели смартфонов Pixel могут оценить новую версию операционной системы Android. Компания Google уже выпустила операционку с набором функций, которых раньше не было.

Релиз новой операционной системы произошел «раньше, чем обычно», отмечает портал 9to5google. Это сделали для того, чтобы у разработчиков как можно раньше появилась возможность найти ошибки.

Операционная система Android 11 поддерживается на смартфонах Pixel 2, Pixel XL и более поздних моделях. Теперь пользователи смогут включать доступ приложений к микрофону, камере и геолокации только на время работы программы. Получается, что доступ не постоянный, а одноразовый.

Еще разработчики изменили работу гаджета с биометрической информацией, а хранение и передачу данных сделали более безопасной. Систему обмена сообщениями в компании тоже обновили и поработали над функцией «длинных» скриншотов.

В начале февраля установка Android 10 вызвала проблемы у владельцев Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xperia 1 и Xperia 5. Пользователи начали массово жаловаться, что у них сбоят гаджеты. Им посоветовали откатиться до предыдущей версии операционки и подождать обновления.