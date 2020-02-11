Android сломал флагманские смартфоны Sony

Владельцы флагманских смартфонов от Sony массово жалуются на сбои после обновления операционной системы. После того, как соневодам прилетел Android 10, у владельцев Xperia XZ2, Xperia XZ3, Xperia 1 и Xperia 5 начались неприятности.

Жалобы пользователей на сбои в работе телефонов собрало издание Android Police. Выяснилось, что основные сбои заключаются в резком уменьшении быстродействия и автономности телефона, быстром его нагреве и выскакивающей периодически «неизвестной ошибке» при попытке запустить более одного приложения одновременно.

Сбои в работе смартфонов пользователи на полном основании связывают с обновлением операционной системы до ее 10-й версии. Обновление стало доступно в декабре 2019 года. Эксперты издания посоветовали тем, кто умеет, откатиться назад до девятой версии ОС и дожидаться выхода стабильной версии «десятки». Для этой операции можно использовать штатное приложение от Sony Xperia Companion.

На сбои работы смартфонов после обновления ранее пожаловались владельцы Xiaomi. Новая версия операционной системы «убила» аккумуляторы.