Американская IT-корпорация ️Google приостановила на своих платформах в России продажу контекстной рекламы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», — привело агентство фрагмент заявления.

Ситуация быстро развивается, и компания будет «продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», добавляется в материале.

Как отмечено в статье, разговор идет как о самом поисковике ️Google, так и о видехостинге YouTube, который принадлежит корпорации.

3 марта стало известно, что Роскомнадзор отправил в компанию Google, отвечающую за рекламную деятельность американской интернет-корпорации в России, письмо с требованием прекратить показы для российских пользователей YouTube рекламных роликов с дезинформацией о проведении спецоперации на Украине.

Подобное видео, как отметили в надзорном ведомстве, искажает восприятие происходящих событий. Помимо этого, такая реклама не имеет возрастной маркировки. А это уже нарушает как действующее российское законодательство, так и правила самого хостинга.