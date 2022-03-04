facebook_pixel
    04 марта 2022, 05:27

    Google приостановила продажу контекстной рекламы в России — Reuters

    Reuters: Google приостановила продажу контекстной рекламы в России, в том числе на YouTube

    Валерия Шафирко

    Американская IT-корпорация ️Google приостановила на своих платформах в России продажу контекстной рекламы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

    «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», — привело агентство фрагмент заявления.

    Ситуация быстро развивается, и компания будет «продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», добавляется в материале.

    Как отмечено в статье, разговор идет как о самом поисковике ️Google, так и о видехостинге YouTube, который принадлежит корпорации.

    3 марта стало известно, что Роскомнадзор отправил в компанию Google, отвечающую за рекламную деятельность американской интернет-корпорации в России, письмо с требованием прекратить показы для российских пользователей YouTube рекламных роликов с дезинформацией о проведении спецоперации на Украине.

    Подобное видео, как отметили в надзорном ведомстве, искажает восприятие происходящих событий. Помимо этого, такая реклама не имеет возрастной маркировки. А это уже нарушает как действующее российское законодательство, так и правила самого хостинга.