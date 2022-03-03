РКН потребовал от Google не использовать YouTube для информационной войны против России

Показы рекламных роликов с дезинформацией о проведении спецоперации по демилитаризации Украины для российских пользователей YouTube нарушает действующее законодательство. Письмо с требованием прекратить показы подобных видео Роскомнадзор отправил в компанию Google, отвечающую за рекламную деятельность американской интернет-корпорации в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что пользователи видеохостинга видят рекламные ролики, которые содержат дезинформацию и ложные сведения политического характера о проходящей сейчас спецоперации вооруженных сил. Подобное видео искажает восприятие происходящих событий.

Кроме того, подобная реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает действующее российское законодательство и правила самого хостинга.

Ведомство потребовало от администрации YouTube пересмотреть условия модерации публикуемого контента, а также прекратить демонстрацию роликов с дезинформацией для российских пользователей.

В Роскомнадзоре считают недопустимым использовать YouTube в информационной войне против России, в том числе путем публикации рекламных роликов.

Вооруженные силы России проводят специальную операцию по демилитаризации Украины с целью защиты от нападения на республики Донбасса. Все основные удары наносятся по военным объектам и инфраструктуре соседней страны.