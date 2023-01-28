Технологии 28 января 2023, 21:01 Google научил нейросеть создавать музыку по текстовому описанию или напевкам Google представил нейросеть MusicLM для создания музыки по текстовому описанию freepik

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Google представил новую нейросеть модель для создания музыки под названием MusicLM, сообщил The Geek. Благодаря ей можно получить полноценную композицию — для этого лишь нужно описать песню словами, насвистеть ее или пропеть.

Для обучения нейросети в нее загрузили более 280 тысяч часов музыки. Создать трек можно в любом жанре в качестве 24 килогерц.

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Отмечается, что MusicLM умеет комбинировать жанры и инструменты, а в описаниях можно использовать абстрактные выражения. Например, описать картину.

Иногда созданные нейросетью аудиокомпозиции могут звучать странно, вокал зачастую непонятен, но она продолжает обучаться.

Выкладывать в общий доступ сервис создатели MusicLM пока не планируют.

Ранее программист Сергей Вакулин заявил в интервью «360», что предпосылки к тому, что нейросеть скоро заменит людей, возникают уже не первый год. Но при этом успокоил читателей — для этого ее нужно еще развивать и развивать.