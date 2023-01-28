28 января 2023, 21:01
Google научил нейросеть создавать музыку по текстовому описанию или напевкам
Google представил нейросеть MusicLM для создания музыки по текстовому описанию
Google представил новую нейросеть модель для создания музыки под названием MusicLM, сообщил The Geek. Благодаря ей можно получить полноценную композицию — для этого лишь нужно описать песню словами, насвистеть ее или пропеть.
Для обучения нейросети в нее загрузили более 280 тысяч часов музыки. Создать трек можно в любом жанре в качестве 24 килогерц.
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Отмечается, что MusicLM умеет комбинировать жанры и инструменты, а в описаниях можно использовать абстрактные выражения. Например, описать картину.
Иногда созданные нейросетью аудиокомпозиции могут звучать странно, вокал зачастую непонятен, но она продолжает обучаться.
Выкладывать в общий доступ сервис создатели MusicLM пока не планируют.
Ранее программист Сергей Вакулин заявил в интервью «360», что предпосылки к тому, что нейросеть скоро заменит людей, возникают уже не первый год. Но при этом успокоил читателей — для этого ее нужно еще развивать и развивать.
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