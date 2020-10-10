Google начнет продавать товары через YouTube

Компания Google планирует превратить YouTube в маркетплейс. Видеосервис уже начал тестировать на некоторых каналах продажу товаров из роликов.

По данным Bloomberg, YouTube предлагает некоторым авторам каналов установить специальную программу для маркировки и отслеживания товаров из видео. Кроме того, сервис запустил процесс внедрения платформы Shopify, чтобы можно было покупать товары напрямую из видео.

По задумке техно-гиганта, YouTube должен превратиться в крупный каталог, в котором зрители смогут просматривать и сразу покупать понравившиеся игрушки, вещи, технику или другую продукцию. Представители YouTube подтвердили изданию, что тестирование новый функции действительно проходит, но пока все подробности держат в секрете. Также неизвестно, каким образом сервис будет получать доход с маркетплейса.

Ранее глава компании Google Сундар Пичаи заявил, что теперь истории местоположений и данные об активности пользователей в интернете будут автоматически удаляться по прошествии полутора лет. До обновления такие данные хранились в течение неопределенного срока.