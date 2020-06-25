Google будет автоматически удалять истории пользователей

Google намерена ввести новую функцию. Теперь истории местоположений и данные об активности пользователей в интернете будут автоматически удаляться по прошествии полутора лет.

«При разработке наших продуктов мы ориентируемся на три важных принципа: обеспечение безопасности вашей информации, ответственное отношение к ней и предоставление вам контроля над ней. Сегодня мы объявляем об улучшении политики конфиденциальности», — написал в своем блоге глава компании Сундар Пичаи.

Новая функция распространится не только на историю геолокаций, но и на историю поиска и голосовых команд, в том числе произведенных через Google Home и Google Assistant. Вся эта информация отображается на странице «Мои действия в Google», удалить ее можно вручную.

До обновления такие данные хранились в течение неопределенного срока. Но в уже существующих аккаунтах эту опцию нужно будет активировать дополнительно, нововведение касается только новых пользователей. Уже зарегистрированные пользователи получат уведомления о возможности удаления указанной выше информации после 18 месяцев их хранения.

При этом, как пишет издание The Verge, на видеохостинге YouTube информация будут храниться по умолчанию в течение трех лет. Это сделано для улучшения алгоритмов рекомендации видеороликов.