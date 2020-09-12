Голосовые помощники начинают подслушивать, когда слышат ключевые слова

Время от времени голосовые помощники подслушивают разговоры людей из-за ошибки разработчиков. Они автоматически включаются, когда произносится ключевое слово, похожее на запрос-активатор.

Как сообщила в разговоре с агентством экономических новостей «Прайм» специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова, у каждого владельца смартфона были случаи, когда после упоминания какого-либо специфического понятия на устройство приходила контекстная реклама.

«Внятного объяснения, почему это происходит так часто, со стороны разработчиков так до сих пор нет», — отметила эксперт.

Боровикова уточнила, что если уж и говорить об автоматически генерируемом «рекламном портрете», то подслушать владельца может скорее умная колонка, нежели смартфон.

«При использовании гаджета, вы по умолчанию соглашаетесь на обмен с производителем „записями, используемыми для улучшения обслуживания“. Нередко их прослушивают потом на аутсорсе в другой стране подрядчики, и конфиденциальность не гарантирована», — объяснила она.

Боровикова посоветовала отключать умные колонки, если они не используются и вообще не обсуждать рядом с ними конфиденциальные темы.

На днях Visa совместно с сервисом для заказа еды Bartello запустила платежи за еду и напитки через голосового помощника Алиса от «Яндекса».