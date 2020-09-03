Visa запустила платежи через голосового помощника

Пока Алиса будет помогать расплачиваться за еду и напитки в ресторанах. Проект разработали на платформе «Яндекс.Диалог» совместно с сервисом для заказа еды Bartello. Сейчас производители смартфонов не делают голос инструментом для подтверждения подлинности платежей, поэтому этим займется Bartello.

Голосовые помощники за последние три года стали популярнее в два раза. Около 30% пользователей прибегают к помощи голосового ассистента в сервисах, которые предусматривают такую возможность.

«Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 миллионов человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах», — приводит РБК слова руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова.

Некоторые провайдеры и банки считают управление платежами голосом небезопасным. Эту технологию еще предстоит как следует изучить и доработать. Большинство финансовых организаций полагает, что проверенные методы подтверждения личности плательщика пока необходимо применять параллельно.

Ранее консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин рассказал, что хакеры могут взламывать голосовые помощники и получать доступ к важной информации.