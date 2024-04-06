Технологии 06 апреля 2024, 23:21 Глушитель для беспроводных наушников испытают в России «Известия»: в России испытают глушитель для наушников на ж/д переездах Freepik

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Российские студенты создают устройство для подавления Bluetooth-сигнала беспроводных наушников на железнодорожных переездах. Для чего это нужно и насколько законно, рассказали «Известия».

Разработкой занимается научная команда Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета, заказчиком выступил филиал ОАО «РЖД». Устройство подавляет сигнал при приближении к ж/д переезду для предотвращения несчастных случаев.

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Для проведения испытаний разработчик должен согласовать применение устройства в федеральных органах и получить разрешение на эксплуатацию. Заказчик уже ожидает получение опытного образца. Лидер проекта, студент ЮФУ Вадим Кошенский заявил «Известиям», что это случится уже в июне.

В Башкирии поезд насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся состав. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но не успел.