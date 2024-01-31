Происшествия 31 января 2024, 19:12 Уголовное дело возбудили после гибели подростка на ж/д переезде в Башкирии

Читать 360tv в

В Башкири возбудили уголовное дело после того, как поезд насмерть сбил 17-летнего подростка. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу центрального МСУТ СК России.

Молодой человек переходил пути в наушниках и не заметил приближающийся состав. Машинист сигналил ему и пытался затормозить, но не успел. От полученных травм подросток скончался. Следователи назвачили необходимые экспертизы и выясняют все обстоятельства дела.

Авторы: