Глобальный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp | 360°

Технологии 25 октября 2022, 11:04 Глобальный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp Downdetector: пользователи разных стран сообщили о сбоях в работе WhatsApp Unsplash

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Пользователи WhatsApp из разных стран пожаловались на глобальный сбой в работе мессенджера. Об этом сообщил сервис Downdetector, который фиксирует неполадки среди интернет-ресурсов.

Сбой в работе сети произошел утром во вторник. Больше всего жалоб поступило от пользователей мессенджера в Германии, Нидерландах, Великобритании и Италии — в среднем от 13 до 60 тысяч сообщений. Кроме того, не смогли с первого раза отправить сообщения в WhatsApp во Франции, Испании, Швеции и Греции.

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Часть претензий пользователей касается соединения с сервером и нарушений в работе приложений.

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Эксперт рассказал о вирусе в расширениях для популярного мессенджера. По словам эксперта, чаще всего такие вирусы распространены на сайтах с видео и фото, написали «Известия».

Ранее Минпросвещения опровергло запрет на использование WhatsApp для российских учителей.