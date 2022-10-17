Минпросвещения опровергло запрет на использование WhatsApp для российских учителей | 360°

Образование 17 октября 2022, 10:10 Поделиться Telegram

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Viber Минпросвещения опровергло запрет на использование WhatsApp для российских учителей Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров в обучении РИА «Новости»

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Минпросвещения порекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров в образовательном процессе. Российским учебным заведениям посоветовали применять федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа». Однако, вопреки распространившейся в СМИ информации, учителям не запрещали пользоваться WhatsApp, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В ведомстве также пояснили, что каналы коммуникации, которые используют родители, регламентироваться не будут.

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«Речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой „Моя школа“ и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», — уточнили в пресс-службе Минпросвещения.

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В Telegram-канале министерства отмечается, что российские школы уже активно применяют отечественные программы в рамках образовательного процесса. Это, в частности, информационные системы «Моя школа» / «Мой колледж», «Сферум». Школам рекомендовали обеспечить апробацию платформы «Сферум» с использованием VK Мессенджера. При этом подчеркивается, что упомянутые программы дополняют традиционные формы очного обучения, но не заменяют их.

«Эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников», — добавили в Минпросвещения.

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