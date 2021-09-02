Глава Минцифры развеял миф об опасности сетей 5G

Никакого вреда для здоровья сети связи пятого поколения (5G) не несут. Все опасения по этому поводу беспочвенны. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Он напомнил, что базовые станции 5G уже стоят во многих странах мира. Проведенные исследования показали, что они полностью безопасны.

«У 5G доказана безопасность. Больше миллиона базовых станций стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит», — подчеркнул министр.

Шадаев отметил, что в России для развертывания сетей пятого поколения будут использовать только отечественное производство. В городах-миллионниках 5G будет доступна в 2024 году.

«Безусловно, это каким-то образом отражается на темпах распространения. Но при этом государству было важнее контролировать эту технологию. Поэтому сейчас большая программа по созданию производства собственного оборудования для 5G реализуется», — добавил глава Минцифры.

Федеральная программа «Цифровая экономика» предусматривает развертывание покрытие сети связи пятого поколения в 10 крупнейших городах России к 2022 году. В городах с населением от одного миллиона человек — к 2024 году.

Однако некоторые россияне все же опасаются 5G. Жители Азова закопали яму на участке, отведенном под археологические работы, поверив слуху, что там поставят вышку для связи пятого поколения.