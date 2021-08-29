Жители Азова помешали раскопкам, заподозрив археологов в установке вышки 5G. Видео

В Азове жители вышли с лопатами на борьбу с ямой, которую якобы выкопали под вышку 5G. Как оказалось, этот участок готовили для археологических работ. В соцсетях появилось видео с места событий.

По данным Пятого канала, в этом месте на самом деле велись археологические раскопки. Рабочие попытались объяснить, что никакой вышки-облучателя тут не будет, а яму они копают по поручению Министерства культуры. Однако конспирологов это не убедило. Мужчины с нетерпением ждали, когда закопают эту злосчастную яму.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что несколько человек с лопатами серьезно настроены бороться против установки вышки. Они убедительно просили рабочих вылезти из ямы. Они не слушали их объяснения и даже не согласились ознакомиться с документами. После чего начали обратно ее закапывать.

Издание сообщило, что жителей возглавлял в этом кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по 150 Нижнедонскому избирательному округу Станислав Потаков.